Россияне требуют реакции со стороны международных организаций и "мер по исправлению этой неприемлемой ситуации".

Министерство иностранных дел страны-агрессора выдвинуло Молдове претензии в связи с отзывом лицензий на вещание российских телеканалов, распространявших пропаганду относительно войны в Украине.

Как заявили в российском ведомстве, такой шаг молдавских властей рассматривают как "притеснение русскоязычных".

"В свете беспрецедентных последствий его (решения об отзыве лицензии – УНИАН) реализации для русскоязычной части населения страны квалифицируем его как циничное ущемление прав национальных меньшинств", - заявило российское ведомство.

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В МИД РФ утверждают, что этот запрет – не способ ограничения возможности распространения российской пропаганды, а якобы "акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубое пренебрежение правом на свободу доступа к информации". Более того, там требуют реакции со стороны международных организаций и "мер по исправлению этой неприемлемой ситуации".

Запрет российских телеканалов в Молдове

В пятницу, 16 декабря, Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы принял решение о лишении лицензии на вещание шести телеканалов. Это TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova (молдавские версии российских телеканалов).

Комиссия заявила, что решение приняли на основании отчетов Совета по вопросам телевидения и радио о нарушении Кодекса телевидения и радио, в которых говорилось о распространении этими СМИ некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине.

Решение о лишении лицензии будет действовать во время чрезвычайного положения в Молдове. Чрезвычайное положение в стране было введение в связи с полномасштабным вторжения РФ в Украину и неоднократно продевалось. Оно действует до сих пор.

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