Жителей страны предупреждали о высоком риске отключений.

Удары российских оккупантов по Украине снова повлияли на ситуацию в энергосистеме Молдовы.

Как сообщило государственное предприятие Moldelectrica, в энергосистеме в результате авиаударов были зарегистрированы нарушения.

"Отключенных потребителей на данный момент нет. Однако высок риск отключения", – сообщала энергетическая компания.

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Позднее в Moldelectrica проинформировали, что риски отключений устранены. Ранее, во время ракетной атаки России на Украину 5 декабря, в Молдове также происходили проблемы с энергоснабжением. Тогда жителей страны также предупреждали о возможных отключениях.

Энергетический кризис в Молдове

Молдова находится на пороге энергетического кризиса. "Газпром" сократил поставки газа в страну на 30%, при этом цены на газ в Молдове выросли в 5 раз. Впоследствии Молдова заявила о том, что подает в суд на "Газпром" и обвинила "Газпром" в нарушении условий контракта.

На этом фоне в стране проходили митинги против прозападного правительства, курируемые спонсируемым Кремлем политиком Иланом Шором. Последний активно утверждает, что правительство страны виновато в нарастании экономического кризиса, и продвигает идею о том, что только хорошие отношения с Москвой позволят получить газ по нормальной цене.

Также в Молдове значительный дефицит электроэнергии. Ранее Украина поставляла 30% электроэнергии в страну. Из-за бомбардировок электростанций в Украине стране пришлось обратиться к Румынии.

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