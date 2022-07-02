От отца погибшего матроса "Москвы" ушла жена, прихватив все деньги / фото ua.depositphotos.com

Отец погибшего на крейсере "Москва" матроса-срочника Дмитрий Шкребец заявил об исчезновении жены, а потом сообщил, что она просто сбежала, прихватив все деньги. В сети пишут, что речь идет о 7 млн. рублей государственной компенсации за "демилитаризованного" сына.

Печальным известием об измене жены Шкребец поделился в соцсети.

Утром женщина ушла на работу, с ней пропала связь. Дмитрий забил тревогу, заявляя об угрозах, которые он якобы получал из-за освещения темы удара по "Москве".

Пост об исчезновении женщины / скриншот

Впоследствии мужчина написал, что его жена "забрала все деньги и исчезла, сим-карты отключены".

"Вот такая моя жизнь, предают самые близкие", - посетовал Дмитрий.

Пост об измене / скриншот

Кроме того, Шкребец вспомнил про "вещий сон" после знакомства с женой. Его якобы предупреждали о "страшных временах после смерти сына".

Мужчина добавил, что вскоре получает свидетельство о смерти сына, напишет отчет о "Москву" и пойдет "к сыну".

false
Читайте также:
Выживших на потопленном крейсере Москва готовятся повторно бросить на войну - СМИ
Выживших на потопленном крейсере "Москва" готовятся повторно бросить на войну - СМИ
ВСУ ударили по Солнцепёку русских в разгар съемок пропагандистов: те попрятались в кустах
ВСУ ударили по "Солнцепёку" русских в разгар съемок пропагандистов: те попрятались в кустах
Кто-то захотел сделать из меня террориста: к отцу погибшего срочника с крейсера Москва пришли силовики
"Кто-то захотел сделать из меня террориста": к отцу погибшего срочника с крейсера "Москва" пришли силовики
Зачем учить то, что не надо: оккупанты хотят отменить уроки английского в школах Крыма
"Зачем учить то, что не надо": оккупанты хотят отменить уроки английского в школах Крыма
Вслед за российским кораблем: в ДНР выпустили аналогичную почтовую марку
Вслед за "российским кораблем": в "ДНР" выпустили аналогичную почтовую марку

Напомним, Дмитрий Шкребец одним из первых публично рассказал о потерях на крейсере "Москва". Недавно к нему пришли "люди из серьезного ведомства" и забрали его ноутбук "на экспертизу".

Вас также могут заинтересовать новости: