Мужчина пытался искать женщину, но впоследствии она сама вышла на связь.

Отец погибшего на крейсере "Москва" матроса-срочника Дмитрий Шкребец заявил об исчезновении жены, а потом сообщил, что она просто сбежала, прихватив все деньги. В сети пишут, что речь идет о 7 млн. рублей государственной компенсации за "демилитаризованного" сына.

Печальным известием об измене жены Шкребец поделился в соцсети.

Утром женщина ушла на работу, с ней пропала связь. Дмитрий забил тревогу, заявляя об угрозах, которые он якобы получал из-за освещения темы удара по "Москве".

Впоследствии мужчина написал, что его жена "забрала все деньги и исчезла, сим-карты отключены".

"Вот такая моя жизнь, предают самые близкие", - посетовал Дмитрий.

Кроме того, Шкребец вспомнил про "вещий сон" после знакомства с женой. Его якобы предупреждали о "страшных временах после смерти сына".

Мужчина добавил, что вскоре получает свидетельство о смерти сына, напишет отчет о "Москву" и пойдет "к сыну".

Напомним, Дмитрий Шкребец одним из первых публично рассказал о потерях на крейсере "Москва". Недавно к нему пришли "люди из серьезного ведомства" и забрали его ноутбук "на экспертизу".

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