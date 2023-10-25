В Минобороны страны-оккупанта похвастались запусками.

Минобороны России похвасталось кадрами запусков межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева".

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, ракеты запускали в рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.

"Ярс "был запущен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке.

В то же время из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" выполнен пуск баллистической ракеты "Синева".

Ядерные учения РФ

Как стало известно сегодня, Вооруженные Силы РФ выполнили пуски баллистических и крылатых ракет в ходе тренировки по отработке массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Кремль утверждает, что задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме. Руководил тренировкой лично президент Путин.

Как следует из доклада Путину министра обороны Сергея Шойгу, на учениях помимо прочего отрабатывали "нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

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