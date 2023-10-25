Кремль утверждает, что задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме.

Вооруженные силы РФ выполнили пуски баллистических и крылатых ракет в ходе тренировки по отработке массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом заявили в Кремле.

Глава генштаба РФ Герасимов отметил, что к тренировке стратегических ядерных сил привлечены мобильная установка "Ярс", атомная подводная лодка и два стратегических ракетоносца. С космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", а из Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" запущена баллистическая ракета "Синева". Помимо этого самолеты дальней авиации Ту-95МС выпустили ракеты воздушного базирования. Кремль утверждает, что задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме. Руководил тренировкой лично президент Путин.

Как следует из доклада Путину министра обороны Сергея Шойгу, на учениях помимо прочего отрабатывали "нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

В Архангельске (180 км от космодрома "Плесецк") сегодня вечером местные жители наблюдали странные облака/следы в небе. Скорее всего, это результат пуска межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, росСМИ публикуют видео якобы боевой работы расчётов и пусков ракет в ходе тренировки стратегических ядерных сил под руководством Путина.

Ядерные угрозы РФ - детали

Ранее Госдума единогласно приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект закона поддержали все 415 депутатов, присутствовавших на заседании, голосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон принят "в интересах всего мира" ради "стабильности, безопасности и справедливости". "Это политика, которую проводит президент", - подчеркнул он.

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