Кремлевский рупор разразился очередной партией угроз из-за "недружественных действий" Запада.

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев вновь взялся за свое любимое дело - угрожать угрожать миру войной. По его словам, Третья мировая война вот-вот начнется.

Об этом он заявил во время эфира на федеральном канале.

Сначала Соловьев раскритиковал приглашенных "экспертов", заявив, что те всякий раз ошибаются в своих прогнозах". По его убеждению, "поведение" западных стран Запада в отношении РФ провоцирует Третью мировую войну.

"Уровень деградации решений на Западе уже вызывает опасения. Это напоминает детей, которые взяли в руку булавку и пытаются понять, а что там в розетке. Шарахнет - и очень", - заявил он.

По его словам, отсчет идет не на секунды, ведь "секунд уже не осталось".

"Вы реально не понимаете, что мы находимся уже не за секунды от Третьей мировой войны, а уже и секунды кончились", – пригрозил он.

Ранее Соловьев предложил захватить страны-производители запчастей, которых не хватает России из-за санкций за вторжение в Украину.

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