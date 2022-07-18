Сейчас со своим лучшим другом Путиным Соловьев распевает о военной мощи России и о том, что санкции тут нипочем.

Владимир Путин наградил телеведущего и своего тезку Владимира Соловьева орденом за заслуги перед отечеством с формулировкой "за формирование позитивного образа России".

Вот только какой такой позитивный образ, неясно. Годами Соловьева за манеру его работы высмеивали даже коллеги по цеху, говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Скромно отзывается о себе в интервью, но при этом ведет себя в эфире как капризный царек, нарушая мораль, этику и журналистские стандарты", — отмечают журналисты.

Соловьев настолько скандальная персона, что Путин и его свора даже придумали легенду о покушении на его жизнь. Но его дружба с президентом РФ началась не сразу, на старте своей карьеры Соловьев активно высказывался против Путина и власти и даже считался честным журналистом. В это трудно поверить, но когда-то Соловьев был против войны с Украиной и против аннексии Крыма.

Но деньги, как говорится, не пахнут, и предложенные властями космические гонорары сделали свое дело. Журналисты-расследователи выяснили, что час эфира Соловьева стоит 400 тысяч рублей, и в год его гонорар составляет около миллиарда рублей.

Сейчас со своим лучшим другом Путиным Соловьев распевает о военной мощи России и о том, что санкции тут нипочем.

Ранее из рук Путина он получал "Орден Дружбы", "Благодарность Президента Российской Федерации", "Орден Почёта", "Медаль Николая Озерова", а также - "Орден Александра Невского", за "высокий профессионализм и объективность" в оправдывании аннексии украинского Крыма.

Российский пропагандист, ведущий шоу "Соловьёв Live" ("Полный контакт") и "Вечер с Владимиром Соловьевым", числится в санкционных списках ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, внесен в Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Его канал "Соловьев Live" на YouTube закрыт из-за нарушения условий использования платформы.

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