Российский пропагандист озвучил свое предложение в эфире федерального канала.

Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил захватить страны-производители запчастей, которых не хватает России из-за санкций за вторжение в Украину.

Такое предложения он озвучил в эфире федерального канала.

"Нужны нам запчасти, так давайте расширимся до тех мест, где заводы стоят. Мне как-то по-прежнему обидно за Комо (озеро Комо в Италии, где расположена арестованная вилла пропагандиста - УНИАН). Давайте расширимся", - сказал Соловьев и громко рассмеялся.

Один из приглашенных гостей предложил вспомнить Булгакова: "Придут и сами все дадут".

Как сообщал УНИАН, США, ЕС и ряд внеблоковых стран ввели уже шесть пакетов санкций против РФ за вторжение в Украину.

Кроме дефицитов пищевых продуктов и бытовой химии, Россия попала в технологическую блокаду. Стране-оккупанту не хватает запчастей к автомобилям, бытовой технике и самолетам.

В частности, российская компания "Аэрофлот" для поддержания работоспособности флота разбирать часть самолетов уже через три месяца.

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