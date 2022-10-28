Сепаратистка вернулась домой после того, как вывезла из зони боевых действий своих несовершеннолетних детей.

"Кадыровцы" ограбили дом пророссийской жительницы Донецкой области, звавшей российскую армию в Украину.

На опубликованном в сети видео слышно, как женщина около 4 минут спрашивает у "кадыровцев", которые пришли в ее дом, почему те ее ограбили.

Украинка вернулась домой после того, как вывезла из зони боевых действий своих несовершеннолетних детей. Но в доме она увидела отряд бойцов Кадырова с автоматами, а в комнатах - пакеты со своими вещами, которые те пытались унести.

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В ответ оккупанты утверждали, что просто переночевали, так как ее соседи заявили, что здесь никто не живет.

Тогда женщина специально еще раз прошлась по дому, снимая на камеру беспорядок и смарадеренное имущество, которое "гости" готовились унести.

"Ребят, я думала, вы защищать нас едете. Я радовалась, честно. Я ж*пу рвала за вас, а вы что делаете", - призналась она, добавив, що на фронте воюет ее отец, а брат погиб. Правда, женщина не уточнила, в каких войска проходят службу ее родственники.

Позже женщина вместе с супругом установила, что "кадыровцы" вынесли также сейф.

Преступление россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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