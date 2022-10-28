Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил удар ВСУ по базе его бойцов в Херсонской области.
Об этом он написал в Telegram.
Он утверждает, что в результате атаки украинских сил ликвидировано 23 "кадыровца", еще 58 ранено.
Из них четверо получили тяжёлые травмы.
Удар по базе "кадыровцев" - что известно
В понедельник вечером, 24 октября, украинские защитники ударили по базе бойцов Кадырова в Херсонской области.
По предварительным данным, в результате удара более 60 оккупантов ранены, еще около 40 ликвидированы.
В сети писали, что кадыровцы ночевали в школе. Туда и прилетел артснаряд.
Еще один притон кадыровцев украинские силы уничтожили в Луганской области.
Сам Кадыров разгневан военными поражениями России. Несколько дней назад глава Чечни призывал к большей крови и к уничтожению украинских городов.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже около 70 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.