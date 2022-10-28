В сети писали, что кадыровцы ночевали в школе. Туда и прилетел артснаряд.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил удар ВСУ по базе его бойцов в Херсонской области.

Об этом он написал в Telegram.

Он утверждает, что в результате атаки украинских сил ликвидировано 23 "кадыровца", еще 58 ранено.

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Из них четверо получили тяжёлые травмы.

Удар по базе "кадыровцев" - что известно

В понедельник вечером, 24 октября, украинские защитники ударили по базе бойцов Кадырова в Херсонской области.

По предварительным данным, в результате удара более 60 оккупантов ранены, еще около 40 ликвидированы.

В сети писали, что кадыровцы ночевали в школе. Туда и прилетел артснаряд.

Еще один притон кадыровцев украинские силы уничтожили в Луганской области.

Сам Кадыров разгневан военными поражениями России. Несколько дней назад глава Чечни призывал к большей крови и к уничтожению украинских городов.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже около 70 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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