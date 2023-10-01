Из-за атаки пришлось на время закрыть сочинский аэропорт.

Утром в воскресенье неизвестный беспилотник атаковал российский город Сочи. Местным властям пришлось закрыть аэропорт на некоторое время, отложив все рейсы на взлет и посадку.

В Сети очевидцы опубликовали несколько видео, на которых зафиксирован пролет беспилотника над Сочи. По данным местных телеграм-каналов, дрон прилетел со стороны моря около 7:45 утра.

Один из роликов также запечатлел момент падения дрона где-то в пригороде. Российские военные утверждают, что беспилотник был сбит силами ПВО, хотя на видео хорошо видно, что падал он целым, а не по частям.

"В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полётов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы. С 8:20 утра аэропорт работает в обычном режиме на приём и выпуск воздушных судов. В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная", — сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

Кроме того, утром об атаке дронов сообщили власти Смоленской области.

"ВСУ пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА. В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - заявил местный губернатор Василий Анохин.

Атаки российских дронов по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 1 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". По данным ВСУ, всего враг запустил 30 беспилотников с южного, юго-восточного и северного направлений. Силами украинской ПВО удалось уничтожить 16 "Шахедов".

В рамках этой атаки россияне били по гражданской инфраструктуре. В частности в Черкасской области дроны попали по промышленной инфраструктуре в Умани, в частности по складам, где хранилось зерно.

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