Российские власти заявили о погибших.

В субботу, 22 октября, в Шебекино Белгородской области России прогремела серия взрывов.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, пострадали 11 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что якобы погибли два человека.

Местные жители сообщают о перебоях со светом и водой в городе.

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Известно, что Шебекино закрыт на въезд. Россияне пытаются самостоятельно эвакуироваться из города и застревают в пробках на выезде.

РосСМИ обвиняют ВСУ в обстрелах улиц, торгового центра, а также магазина Fix Price.

Взрывы в России

Напомним, 19 октября сообщалось, что в Белгороде был "прилет" в объект инфраструктуры.

Также взрывы в Белгороде прогремели 16 октября. По предварительной информации, работала российская ПВО, после чего в городе заметили столб дыма.

Как заявил военный эксперт Александр Коваленко, Украине нет смысла наносить удары по гражданским объектам в России. Скорее всего, в Белгороде падают старые российские ракеты.

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