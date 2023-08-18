Предварительно, речь идет об атаке неизвестного дрона. Его обломки нашли на месте взрыва.

Российские паблики показали последствия ночных взрывов в Москве. В результате атаки неизвестного беспилотника был поврежден один из павильонов Экспоцентра.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, обломки БПЛА лежат на асфальте. Повреждена крыша и фасад здания на площади 30 квадратов. Пострадавших в результате атаки якобы нет.

На кадрах с места происшествия видно, что вокруг поврежденного павильона собрались экстренные службы и спецтехника. Поблизости наблюдает группа людей.

Взрыв в Москве 18 августа

В столице РФ снова громко - российские Телеграм-каналы ночью сообщили о падение беспилотника в центре Москвы.

По информации российских ТГ-каналов, частичное повреждение произошло в одном из павильонов "Экспоцентра".

По данным других ТГ-каналов, упавший в районе "Экспоцентра" беспилотник - это украинский дрон-камикадзе "Бобер". В 3: 40 утра его заметили над СНТ "Зарница" в Красногорском районе.

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