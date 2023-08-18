В результате падения БПЛА произошло частичное повреждение в одном из павильонов "Экспоцентра" в центре Москвы

В столице РФ снова громко – российские Телеграм-каналы сообщают о падении беспилотника в центре Москвы.

Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник при попытке пролета на Москву был уничтожен силами ПВО. Его обломки упали в районе "Экспоцентра".

По информации российских тг-каналов, частичное повреждение произошло в одном из павильонов "Экспоцентра" в центре Москвы

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"Частичное обрушение наружной стены зафиксировано в одном из павильонов Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения — около 30 кв. метров", — пишет росийсое агентство ТАСС.

По данным других тг-каналов, упавший в районе Экспоцентра беспилотник — это украинский дрон-камикадзе "Бобер".

В 3:40 утра его заметили пролетающим над СНТ "Зарница" в Красногорском районе.

Около 4 утра он был сбит силами ПВО и упал рядом с Москва-Сити. Обломки повредили восьмой павильон Экспоцентра. Предварительно, обошлось без пострадавших.

РосСМИ пишут, что такой же БПЛА "Бобер" упал 11 августа в районе Живописного моста на северо-западе Москвы. Дальность полёта у такого 600–1000 км, в качестве боеголовки — кумулятивный заряд KZ-6.

Дроны над Москвой

В последнее время БПЛА на Москву падают очень часто.

Так, последний такой случай произошел 11 августа, когда в районе Москвы-реки упал БПЛА. Также закрывали небо над аэропортом "Внуково", был введен план "ковер".

Перед этим, в ночь на 9 августа, Москву также атаковали дроны. БПЛА были сбиты в районе Домодедово и в районе Минского шоссе.

А вот 30 июля беспилотник упал прямо в центре российской столицы, повредив башни "Москва-Сити".

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