А вот следов употребления алкоголя эксперты не нашли.

В анализах погибшего российского националиста и блогера Егора Просвирнина нашли кокаин и МДМА.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Напомним, 35-летний основатель заблокированного в России проекта "Спутник и Погром" в конце декабря выпал из окна. Он был полностью голым, и рядом с его телом нашли перцовый баллончик.

"Судмедэкспертиза нашла в моче погибшего журналиста и основателя "Спутника и Погрома" два наркотических вещества – кокаин и МДМА. В крови их не обнаружено (в моче следы психоактивных веществ сохраняются дольше). Следов употребления алкоголя эксперты не нашли", – говорится в сообщении.

Сообщается, что перед гибелью Просвирнин поссорился с женой, выгнал ее из квартиры и заперся изнутри. Через несколько часов Просвирнин выпал из окна.

Читайте также"Подростки выходят убивать": в России фанаты неонациста "Тесака" объединились в группуСправка. В 2012 году во "Вконтакте" появилось сообщество "Спутник и Погром", позже был создан отдельный сайт. В 2014 году издание поддержало "присоединение" к РФ оккупированного Крыма и территорий ОРДЛО.

Редакция заявляла, что сотни их читателей поехали воевать на восток Украины, а само издание с помощью краудфандинга собрало деньги на БТР для ополчения Донбасса.

В июле 2017 года Генпрокуратура РФ сообщила о выявлении "информационных ресурсов националистического толка", в числе которых оказался "Спутник и Погром". 9 октября 2018 года издание объявило о своём закрытии.

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