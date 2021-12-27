Жена говорит, что они выпивали несколько дней.

В Москве выпал из окна и разбился насмерть русский националистический публицист и блогер Егор Просвирнин.

Об этом сообщает Baza.

35-летний основатель заблокированного в России проекта "Спутник и Погром" выпал из окна дома на Тверской улице. Рядом с его телом нашли перцовый баллончик.

Его жена Марина рассказала полицейским, что они с мужем пили алкоголь с 24 декабря. В какой-то момент мужчина начал крушить все вокруг, после чего выгнал из квартиры ее, тещу и мать, которых женщина вызвала домой.

Читайте такжеУ экс-главаря "ДНР" нашли квартиру в Дубае почти за полмиллиона евро (фото, видео)Женщины уехали, но через полтора часа им позвонил хозяин квартиры и сообщил, что кто-то выбросился из окна.

Они вернулись и обнаружили на улице тело Просвирина.

Отмечается, что полицейские попали в квартиру на четвертом этаже через балкон, так как дверь была заперта на щеколду.

Справка. В 2012 году во "Вконтакте" появилось сообщество "Спутник и Погром", позже был создан отдельный сайт. В 2014 году издание поддержало "присоединение" к РФ оккупированного Крыма и территорий ОРДЛО.

Редакция заявляла, что сотни их читателей поехали воевать на восток Украины, а само издание с помощью краудфандинга собрало деньги на БТР для ополчения Донбасса.

В июле 2017 года Генпрокуратура РФ сообщила о выявлении "информационных ресурсов националистического толка", в числе которых оказался "Спутник и Погром". 9 октября 2018 года издание объявило о своём закрытии.

Ранее сообщалось, что в России служители православного монастыря выбросили старого осла по кличке Моисей на улицу в 25-градусный мороз.

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