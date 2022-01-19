Изобретение должно предотвратить передозировку наркотиком

Ученые придумали электронную сигарету с кокаином для людей с зависимостью от крэка. Изобретение должно предотвратить передозировку наркотиком и стимулирует пройти реабилитацию.

Об этом пишет Discover Magazine.

Внешне crack pen похожа на обычную электронную сигарету. В ней есть аккумулятор, распылитель и картридж для жидкости, но вместо никотина будет использоваться кокаин.

"Затяжка такой сигаретой представляет собой что-то среднее между курением крэка и нюханьем кокаина", - рассказал автор и токсиколог Фабиан Штайнмец.

По его словам, преимущество изобретения в том, что оно устраняет риски от криминализации наркотиков. При этом зависимые смогут получать наркотик, которые не будет разбавлен опасными химикатами.

Читайте такжеМежду двумя мирами: эксперты ожидают скорое "переселение" людей в метавселенныеСправка УНИАН. Крэк — кристаллическая форма кокаина, а именно смесь его солей с другими веществами. Этот наркотик дешевле порошка и дает сильный эффект, но длится он меньше, чем эффект от кокаина, что заставляет зависимых людей часто его курить.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые из NASA тестируют новый биопринтер, который печатает медицинский пластырь с клетками кожи астронавтов, находящихся на МКС.

Устройство называется Bioprint FirstAid. Оно напоминает пистолет и работает с помощью биочернил, смешиваемых с живыми клетками человека. Как поясняют ученые, живые клетки нужны, дабы избежать отторжения тканями кожи пострадавшего.

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