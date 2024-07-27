По словам фанаток Путина, Америку "спасет монархия".

Пожилые фанатки диктатора Владимира Путина из так называемых "Отрядов Путина" обратились к США с "дружеским советом".

В новом видео бабушки Путина заявили, что Америку "спасет только монархия".

"Мы посоветовались между собой, поговорили и решили дать совет американцам. Америка, вас спасет только монархия. Выбирайте себе царя, сбрасывайте президентов и начинайте строить новую жизнь. Ну, не созрели вы до настоящей демократии, запутали весь мир своими долларами. Что вы только творите? Это невыносимо, невыносимо", - заявили фанатки Путина.

Пожилые россиянки также добавили, что "подлые капиталисты пиратствуют по всему миру", прикрываясь американской инфраструктурой.

"Мы, россияне, живем при демократии. Американцы не могут. Американцы, то, что у вас происходит сейчас - позор на весь мир. Только монархия спасет Америку", - заявили фанатки Путина.

Кто такие "Отряды Путина"

По данным "Википедии", официально не зарегистрированное общественное движение "Отряды Путина" ("Отряды Путина" - УНИАН) создал краснодарский бизнесмен Марат Динаев для информационных провокаций в сети интернет. Основными участниками движения являются краснодарские пенсионерки, которые за деньги и за продуктовые наборы от Динаева снимаются в его видеороликах, умышленно наполненных абсурдом.

Формально своей целью "Отряды Путина" провозглашают поддержку российского диктатора и борьбу с его внутренними и внешними врагами. Однако на самом деле обездоленных краснодарских пенсионерок, которым создали громкую репутацию в интернете, Динаев использует для участия в провокационных акциях для защиты собственных бизнес и политических интересов в Краснодаре.

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