Сигналом этого может стать деоккупация Мелитополя Запорожской области.

Объявлением незаконной аннексии украинских территорий российский президент Владимир Путин "сделал Украине подарок". Теперь Запад будет рассматривать освобождение территорий включительно с Крымом "единым кейсом".

Об этом в эфире FREEDOM рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его мнению, освобождение Крыма возможно уже при тех условиях, которые у нас есть сейчас: "То движение оружия, та поддержка нашей борьбы дает основания надеяться на полное освобождение украинских территорий до границ 1991 года. Если 2-3 раза усилить поток вооружения, это можно сделать уже в этом году. Точно до весны мы Крым освободим".

Сигналом этого может стать деоккупация Мелитополя Запорожской области.

"Если будет решение по выходу наших войск на Мелитополь, то в принципе освобождения Мелитополя можно заниматься Крымом. Согласно военной науке это будет самый оптимальный вариант", - сказал эксперт.

Свитан отметил "подарок Путина". У него есть надежды, что Запад согласиться усилить поставки дальнобойного вооружения.

"Путин сделал подарок Украине, когда принял решение принимать в Конституцию России новозахваченные территории. Дело в том, что это теперь все идет одним кейсом: Крым, Донбасс, Херсон и часть Запорожья...У Запада больше не будет никаких надежд на решение этого мирным путем. Думаю, будут сняты барьеры по поставкам того оружия, которые мы запрашиваем. Возможно, будут поставлены самолеты, заявленное генералом Залужным паритетное оружие уровня "Томогавка" дальностью до 2 тысяч км, чтобы мы могли доставать до Урала и разрушать военные объекты на территории России", - объяснил Свитан.

Освобождение Лимана

1 октября ВСУ освободили из-под оккупации Лиман Донецкой области, что открыло путь к освобождению всей Луганской области.

По словам главы Пентагона, потеря города для россиян будет очень болезненной. Ведь ВС РФ использовали населенный пункт в качестве логистического и транспортного узла для своих операций на севере Донецкой области.

Его возвращение - крупнейшее достижение Украины на поле боя после молниеносного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области в прошлом месяце.

Возвращение под контроль Лимана произошло всего через день после того, как Путин провозгласил незаконную аннексию четырех областей Украины, включая Донецкую, где находится Лиман, и поместил их под "ядерный зонтик" России. "Провозглашение" российской "власти" над 15% территории Украины было категорически отвергнуто Украиной и западными странами как незаконное.

Недавние успехи Украины разозлили союзников Путина, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров, призывавших к "более решительным мерам", включая применение тактического ядерного оружия. Примечательно, что Кадыров обвинял в провалах не Путина, а военное командование на местах.

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