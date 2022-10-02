В то же время Путин выделяет ресурсы на неудачные попытки штурма уже деоккупированных населенных пунктов.

В настоящее время в приоритетах российского президента Владимира Путина удерживание оккупированных южных районов, а не оборона Луганской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На это указывают данные, что ВС РФ продолжают укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал линии фронта в Лимане.

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"Решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске или Лимане почти наверняка было решением Путина, а не военного командования. Вероятно, Путин гораздо больше озабочен удерживанием стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем Луганской области", - указывают аналитики.

В то же время Путин выделяет ресурсы, которых у него ограниченное количество из-за военных провалов, на неудачные попытки штурма уже деоккупированных населенных пунктов. Так, 1 октября, согласно данным Генштаба, россияне попытались атаковать Казачью Лопань, что в 5 км от российско-украинской границы.

Освобождение Лимана

1 октября ВСУ освободили из-под оккупации Лиман Донецкой области, что открыло путь к освобождению всей Луганской области.

По словам главы Пентагона, потеря города для россиян будет очень болезненной. Ведь ВС РФ использовали населенный пункт в качестве логистического и транспортного узла для своих операций на севере Донецкой области.

Его возвращение - крупнейшее достижение Украины на поле боя после молниеносного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области в прошлом месяце.

Возвращение под контроль Лимана произошло всего через день после того, как Путин провозгласил незаконную аннексию четырех областей Украины, включая Донецкую, где находится Лиман, и поместил их под "ядерный зонтик" России. "Провозглашение" российской "власти" над 15% территории Украины было категорически отвергнуто Украиной и западными странами как незаконное.

Недавние успехи Украины разозлили союзников Путина, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров, призывавших к "более решительным мерам", включая применение тактического ядерного оружия. Примечательно, что Кадыров обвинял в провалах не Путина, а военное командование на местах.

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