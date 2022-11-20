Уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов, информация о погибших уточняется.

В Генштабе сообщили о ранении более 160 оккупантов, в результате огневого поражения живой силы противника в Запорожской области.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы противника 18 ноября, в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Васильевского района) и Камыш-Заря на временно занятой территории Запорожской области. Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также сообщили, что за минувшие сутки украинские воины сбили БпЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.

Деоккупация Украины-важнейшие новости

Начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией оставалась Кинбурнская коса - песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

10 ноября стало известно, что украинские воины взяли под контроль Снегиревку. Нардеп Роман Костенко отмечал, что это последний город, который находился под контролем противника в Николаевской области.

11 числа украинские спецподразделения зашли в Херсон, который противники смогли захватить в первые дни полномасштабного вторжения.

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