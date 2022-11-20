Наемник успел отличиться не только в Украине, но и в Сирии, ЦАР и Грузии.

Украинские воины ликвидировали известного "вагнеровца" Георгия Корватовського. Оккупант воевал в составе российской ЧВК не только в Украине, но и в ряде других стран.

О ликвидации наемника сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". По его данным, оккупант воевал на украинском Донбассе.

"Наемник ЧВК "Вагнер" Георгий Корватовский ("Гога" - "Гоша") гастролировал в Грузии, на Донбассе, в Сирии, ЦАР. Наконец-то успешно демобилизован", - отметил Штефан.

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Особенно порадовал один из шевронов наемника с текстом "Боевой бомж".

Кроме того, ВСУ "досрочно амнистировали" рецидивиста со стажем, грабителя, вора и мошенника Болсуна (Бондаренко) Руслана. Он также был "вагнеровцем".

Последние потери России в Украине

По состоянию на 20 ноября потери противника среди личного состава достигли 84210 Из них 330 оккупантов были ликвидированы за минувшие сутки.

20 ноября Генштабом были подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области. Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется.

19 ноября украинские защитники сбили БпЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.

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