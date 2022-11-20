Российская армия потеряла уже 1868 артиллерийских систем.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях россиян в войне против Украины.

По состоянию на 20 ноября потери противника среди личного состава достигли 84210. Из них 330 оккупантов было ликвидировано за минувшие сутки.

Кроме этого, армия России потеряла:

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танков ‒ 2886 (+1);

боевых бронированных машин – 5817 (+2);

артиллерийских систем – 1868 (+1);

РСЗО – 393 (+0);

средств ПВО – 209 (+0);

самолетов – 278 (+0);

вертолетов – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1);

крылатых ракет – 480 (+0);

кораблей / катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4371 (+3);

специальной техники – 161 (+0).

Последние потери России в Украине

20 ноября Генштабом были подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области. Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется.

19 ноября украинские защитники сбили БпЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.

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