Бюджет на оборонную промышленность и армию с довоенных времен срез втрое.

Русский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-26 гг. В 2024 году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Moscow Times, за год по статье "Национальная оборона" потратят 10,775 трлн рублей (121 млрд долларов по текущему курсу - УНИАН) - на 70% больше, чем в 2023 году (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022 году (4,7 трлн), и втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).

Доля военных расходов в бюджете, общий размер которого составит 36,66 трлн рублей, достигнет 29,5%.

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Треть бюджета на оборону тратила СССР в свои последние годы. Так, в бюджете-1990 на "военные цели" было заложено 71 млрд рублей из 241,3 млрд, или 29,4%.

Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье "Национальная безопасность", куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. По сравнению с текущим годом эти расходы увеличатся на 163 млрд рублей. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет потрачено почти 40% бюджета.

Путин поставил российские ресурсы на победу

Война России против Украины приближается к третьему году, и Москва сохраняет преимущество на военном, политическом и экономическом фронтах.

Как пишет WSJ, в России гораздо больше людей для пополнения своей потрепанной армии, чем у украинцев, которым не хватает хорошо обученной пехоты. Президент Владимир Путин милитаризирует российскую экономику, используя высокие доходы от нефти для оплаты растущего производства оружия. Между тем политический паралич в США и Европе ставит под угрозу поставки оружия и денег, от которых зависит выживание Украины.

Дезорганизованность на Западе и растущая готовность России использовать свои человеческие и промышленные ресурсы в войне указывают на сложный год в обороне Украины.

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