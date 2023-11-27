Кремлевский лидер стремится превратить преимущество в живой силе и боеприпасах в прогресс на поле боя, в то время как воля Запада и помощь Киеву пошатнулись.

Война России против Украины приближается к третьему году, и Москва сохраняет преимущество на военном, политическом и экономическом фронтах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

У России гораздо больше людей для пополнения своей потрепанной армии, чем у украинцев, которым не хватает хорошо обученной пехоты. Президент Владимир Путин милитаризирует российскую экономику, используя высокие доходы от нефти для оплаты растущего производства оружия. Тем временем политический паралич в США и Европе ставит под угрозу поставки оружия и денег, от которых зависит выживание Украины.

Дезорганизованность на Западе и растущая готовность России использовать свои человеческие и промышленные ресурсы в войне указывают на сложный год в обороне Украины. Однако ограниченность российской армии в наступлении, продемонстрированная в изнурительной битве за Авдеевку, позволяет предположить, что она скорее добьется небольших успехов, чем достигнет прорыва.

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Путину еще далеко до завоевания украинских регионов, на которые претендует Россия, - не говоря уже о достижении своей более крупной цели - подчинить себе Украину, существование которой как независимого национального государства он назвал исторической аномалией.

"Материальные преимущества в 2024 году в основном будут на стороне России, но они не кажутся достаточно решающими, чтобы Россия смогла достичь своих политических целей. Неверно утверждать, что Россия выигрывает войну. Однако, если в следующем году не будет сделан правильный выбор в отношении украинского подхода и западных ресурсов, тогда перспективы Украины на успех будут выглядеть туманными", - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник "Фонда Карнеги за международный мир" в Вашингтоне.

Экономика в состоянии войны

США, Европейский Союз и Великобритания имеют совокупный годовой объем производства около 45 триллионов долларов США, что в 20 раз превышает размер экономики России, и обладают превосходными технологиями. На бумаге сторонники Украины гораздо сильнее нападающих. Но Россия прилагает куда больше усилий.

Бюджетный план российского правительства на 2024-2026 годы, одобренный ранее в этом месяце, показывает, что страна выделяет на войну все большую долю ресурсов. Военные расходы в следующем году вырастут до более чем 100 миллиардов долларов - самого высокого уровня с советских времен. Заводы переводят производство с гражданских товаров на танки и дроны. Гражданский сектор расплачивается за это: нехватка мощностей и рабочая сила способствуют росту инфляции. Однако стимулы от масштабных военных расходов поддерживают российскую экономику, компенсируя эффект западных санкций.

Москва использует торговлю с третьими странами для импорта подпадающих под санкции западных технологий, в которых нуждаются ее производители оружия. Кремль также нашел способ обойти установленное Западом ценовое ограничение на экспорт нефти, создав собственный флот нефтяных танкеров, которые не подпадают под действие западных правил.

Массовое производство позволило России догнать Украину в изготовлении небольших боевых дронов - области, где ранее украинские инновации давали ей преимущество, но где зависимость от небольших мастерских и добровольцев уперлось в свои предельные возможности.

Запад предпринял лишь ограниченные шаги по увеличению военного производства. США наращивают производство артиллерийских снарядов, но страны ЕС не могут координировать свои действия, чтобы размещать заказы и мотивировать инвестиции в новое оборонное производство. ЕС пообещал Украине миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года, но чиновники говорят, что блок не сможет это выполнить. Напротив, по данным южнокорейской разведки, этой осенью Северная Корея предоставила России миллион снарядов за короткое время.

В европейских странах заканчиваются запасы оружия и боеприпасов, которые они могут предоставить Украине. Политические разногласия в Вашингтоне уже замедлили поставки США. Снаряды из Южной Кореи помогли украинской артиллерии достичь паритета с российскими силами на протяжении части этого года. Теперь украинские военные заявляют, что они снова оказались в невыгодном положении.

Экономика Украины выдержала натиск России лучше, чем ожидалось, и в этом году даже немного выросла после глубокого провала, когда Россия вторглась в начале 2022 года. Однако Украина полагается на деньги Запада для покрытия расходов гражданского бюджета, таких как образование и здравоохранение, что позволяет Киеву использовать свои налоговые поступления для оплаты войны.

"Военная и финансовая помощь имеют решающее значение для успеха Украины, но нам также необходимо стать более самостоятельными в производстве вооружений и экономической устойчивости", - сказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Политическая неразбериха

Режим Путина пошатнулся в июне, когда военизированная группировка "Вагнера" восстала против российского правительства. Но восстание провалилось, и лидеры "Вагнера" были убиты в результате взрыва их самолета. С тех пор никто не осмеливался бросить серьёзный вызов авторитету Путина.

Вместо этого политические потрясения в настоящее время сильнее на Западе и в Украине.

Двухпартийный консенсус в Вашингтоне в отношении поддержки Украины постепенно разрушается по мере приближения президентских выборов в США, а возражения против дальнейшей помощи растут среди республиканцев в Палате представителей.

Евросоюз также пытается одобрить финансирование. Блок пообещал предоставить Киеву в ближайшие годы 50 миллиардов евро, но теперь это обещание находится под вопросом. Финансовые кандалы, которые Германия сама наложила на себя, привели в замешательство планы расходов ЕС, а лидер Венгрии Виктор Орбан, у которого уже давно теплые отношения с Россией, угрожает заблокировать помощь Украине.

"Из-за этого весь Евросоюз выглядит довольно слабым. Это большая проблема не только для нас, но и для ЕС", - сказал Климкин. По его словам, блок рискует продемонстрировать "фундаментальную неспособность добиться результатов".

В Киеве неудача контрнаступления этого лета с целью вернуть оккупированные Россией регионы обострила трения между военными и политическими лидерами, пишет WSJ. Оценка главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного о том, что война переживает фазу тупика, вызвала упрек со стороны президента Владимира Зеленского, который стремится показать обществу и западным союзникам, что Украина может продвигаться вперед. Военная цель Зеленского по полному восстановлению международных границ Украины рассматривается Западом как нереалистичная.

Военный тупик усиливает мнение в Германии, самом важном европейском покровителе Киева, что прекращение огня и переговоры с Москвой будут в интересах Украины. Однако Берлин не хочет оказывать давление на Зеленского.

Проблема с надеждами на прекращение огня по-прежнему заключается в том, что у Путина мало оснований останавливать вторжение в то время, когда сплоченность Запада ослабевает.

Даже если Путин согласится на прекращение огня, Киев опасается, что он воспользуется этим для усиления своих сил и повторного нападения. Российский лидер имеет давнюю историю нарушений соглашений.

Многие западные чиновники считают, что Путин ждет, чтобы увидеть, кто победит на президентских выборах в США через год. Если это будет Дональд Трамп, то европейские правительства опасаются, что он может прекратить американскую военную поддержку Украины и даже НАТО, в результате чего слабая в военном отношении Европа будет бороться за сдерживание российского экспансионизма.

Поколение политиков ЕС, которые в течение многих лет недооценивали угрозу Путина порядку на континенте после холодной войны, изо всех сил пытается адаптироваться к возобновлению крупномасштабной войны между европейскими государствами.

"Я боюсь, что мы еще не оценили противника: он не настолько стратегичен, не настолько умен, но очень, очень решителен", - сказала Констанца Стельценмюллер, директор Брукингского института в Вашингтоне.

Баланс на поле боя

Некоторые европейские чиновники даже опасаются, что положение Украины на поле боя может ухудшиться этой зимой. Украинской армии не хватает пехоты после того, как она понесла тяжелые потери в летнем контрнаступлении и в кровавой обороне города Бахмут прошлой зимой. Из-за дисфункциональной системы призыва, пораженной коррупцией, многие из замененных мужчин в возрасте от 40 лет часто отправляются в окопы со слишком слабой подготовкой.

Нехватка боеприпасов также означает, что Украина вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени. Создание украинскими войсками плацдарма на левом берегу реки Днепр в Херсонской области - редкое, хотя и небольшое по масштабу, светлое пятно.

Однако российская армия также изо всех сил пытается добиться сколько-нибудь заметных прорывов, несмотря на свое численное преимущество в войсках и технике. Ее нынешняя пехота и техника зачастую старше и более низкого качества, чем те силы, с которыми она начала вторжение.

Обеим сторонам трудно продвигаться по открытой, сильно заминированной местности под небом, где полно дронов, которые могут атаковать войска и транспортные средства или навести точный артиллерийский огонь.

Россия сосредоточила свои имеющиеся резервы на востоке Украины, где она без особого успеха пытается прорваться в нескольких точках. Даже в Авдеевке, главной цели России этой осенью, ее силы медленно продвигаются вперед, ценой огромных затрат в живой силе и технике.

Уставшые украинские силы все еще могут организовать эффективную оборону на 1000-километровом фронте, если будут экономить свои ресурсы, ограничивая Россию только местными достижениями, говорят украинские офицеры и западные эксперты. Министерство обороны Украины планирует построить новые оборонительные укрепления, увидев, насколько эффективной была этим летом укрепленная оборона России на юге Украины.

"Следующий год можно использовать с пользой как год строительства для восстановления украинской армии", - сказал Кофман. По его словам, Киеву необходимо улучшить мобилизацию и подготовку войск, отказаться от наступления и укрепить свои позиции. "Если этого не произойдет, то следующий год может стать переломным, после чего Украина будет все больше оказываться в невыгодном положении", - добавил он.

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