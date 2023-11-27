Они объявили о сборе подписей.

Родственники российских мобилизованных опубликовали манифест против бессрочной мобилизации в России. Обращение опубликовано в Telegram-канале "Путь домой".

В нем семьи мобилизованных заявляют, что российское государство "отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи". Они собирают подписи за возвращение оккупантов домой и установление предельного срока службы.

"Мы оказывается не избиратели и не граждане, а может быть, уже и не люди вовсе... Нас предают и истребляют свои же... Нас на*бали и вас на*бут. Ведь все это время нам только показывали ленивую стабильность, надежность, безопасность. Мы помним, как президент обещал, что резервистов не призовут, что задачи на "СВО" выполняют только профессиональные добровольцы. А потом наших любимых забрали в Украину. Обещания по факту оказались пустышкой. Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой. Нас наказали за нашу законопослушность", - говорится в обращении.

Родственники захватчиков жалуются, что их "пытаются заткнуть выплатами и льготами, приводя "достойный" пример Курска". "Она утонула". Не все еще забыли, как тогда было. Однако, когда речь заходит о стоимости жизни любимого человека, хочется разорвать того, кто посмел сделать такое гаденькое предложение", - пишут они.

Также они возмущены, что Путин помиловал осужденного на 22 года колонии строгого режима за серию убийств и каннибализм рецидивиста Дениса Горина.

"Видимо нашу с вами Родину освобождают для самых сливок общества: маньяков, алкашей, мигрантов, непомерно богатых чиновников и их деточек (почему они не в окопах кстати?) Отрицательная селекция в действии. Мы предлагаем русский мир, но каков он оказался? Кажется, мы свернули куда-то не туда", - говорится в манифесте.

Мобилизация в России

Напомним, что в сентябре председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания войны против Украины.

"Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят", - заявил он.

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