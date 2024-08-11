Похоже на то, что российский диктатор окончательно потерял доверие к армии и теперь полностью полагается на ФСБ.

Кремль объявил "контртеррористическую операцию" в трех смежных с Украиной областях РФ, в том числе и в Курской. Это может означать, что Владимир Путин назначил руководить обороной Курска директора ФСБ Александра Бортникова, которому он доверяет больше всего среди силовиков, считает американский "Институт изучения войны" (ISW).

Аналитики отмечают, что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный кризисный менеджер кремлевского режима. Считается, что именно Бортников сумел добиться мирной развязки "мятежа вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным в июне 2023 года. Позже, в марте 2024 года, Путин публично хвалил ФСБ за безопасное проведение так называемых выборов президента. Наконец, чисто формально по российскому закону, руководить "контртеррористической операцией" должны именно спецслужбы, а не армия.

"Объявление контртеррористической операции под руководством Бортникова говорит о том, что Путин был недоволен тем, как российское военное командование справилось с ситуацией в Курской области", - считают в ISW.

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Аналитики в частности указывают, что начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов во время встречи 7 августа наврал Путину о том, что его войска эффективно контролируют ситуацию и остановили украинское продвижение в Курской области. Позже состоялось заседание Совета Безопасности РФ, в состав которого Герасимов не входит и приглашен специально не был. Зато известно, что Бортников выступил с докладом на том заседании.

Вместе с тем в ISW считают, что формат "контртеррористической операции" под руководством ФСБ и Бортникова может усложнить россиянам дело и снизит эффективность их действий при попытке остановить продвижение украинцев. Ведь речь идет о полноценных фронтовых боях, к которым придется привлекать полнокровные армейские подразделения. Следовательно, Министерство обороны РФ будет обязано передавать такие подразделения в распоряжение ФСБ, что, по мнению аналитиков, повлечет дополнительные "трения" между этими и так недружественными друг к другу структурами.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, России не удается отбросить украинские войска в Курской области, несмотря на отправку подкреплений на это направление. Украинские войска все еще имеют преимущество и, кажется, продвигаются вперед.

Также мы рассказывали, что атака в Курской области оказалась совершенно неожиданной для РФ. По словам аналитика Христо Грозева, украинский Генштаб готовил эту операцию, не согласовывая ее даже с западными партнерами.

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