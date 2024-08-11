По словам журналиста, украинский Генштаб готовил эту операцию, не согласовывая ее даже с западными партнерами.

Операция в Курской области оказалась совершенно неожиданной для высшего руководства России, констатирует журналист издания The Insider Христо Грозев, который специализируется на расследованиях о российских шпионах за рубежом.

"Видно, что эта атака оказалась совершенно неожиданной для высшего руководства России. Кстати, не только для высшего руководства РФ. Оказывается, что украинский Генштаб готовил эту операцию, не согласовывая ее даже с западными партнерами, и это было специально сделано, чтобы не было утечки", – заявил Грозев в интервью "Суспільному".

Журналист сказал, что разговаривал с представителями нескольких западных стран, которые были удивлены масштабом и подготовкой этой контратаки на территории Росси.

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"И хотя первой реакцией с их стороны было, что это, скорее всего, какая-то минимальная психологическая операция, то уже после первых двух ночей контратаки у них поменялось отношение. Они считают, что это имеет шанс, чтоб эти позиции закрепились и что это станет серьезным рычагом для будущих переговоров", – продолжил Грозев.

По его словам, важно сейчас наблюдать за реакцией спецслужбистов и олигархов в РФ.

"Я думаю, что это на много важнее, чем видно со стороны. Потому что приближенные Путина ожидали, куда дойдет российская армия до американских выборов, и чтоб исходя из этого с новым лидером США договариваться о границах замораживания конфликта. А сейчас теряется смысл в оригинальном плане как договариваться. Я думаю, это имеет очень дестабилизирующее влияние на руководства Кремля. И ближайшие дни, если ВСУ останутся на позициях или дальше пройдут, то будем видеть все больше и больше хаоса и потери концентрации в стратегии России", – прокомментировал журналист.

Грозев отметил, что олигархи РФ ожидают прекращения санкций, а для этого нужны определенные условия для переговоров с Западом. "И если в последующие несколько месяцев не будет примеров такого-то тактического успеха (России), и не стоит ожидать какой-то договоренности (с Западом), то они готовы повернуться против Путина. И события в Курской области, я думаю, подталкивают к этому сценарию", – сказал Грозев.

Операция Украины в РФ

Утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Официально украинское военное командование ситуацию не комментирует. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война переходит "на территорию агрессора".

Как сообщал УНИАН, издание The Hill опубликовало материал, в котором отмечает, что операция украинских сил в Курской области разозлила российского диктатора Владимира Путина. Он назвал вторжение "большой провокацией", что вызвало опасения потенциальной эскалации Кремля не только в войне против Украины, но и в отношениях с США - главным сторонником Киева.

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