Россия уже перебросила резервы на Курщину, однако пока украинцы сохраняют там преимущество.

Россия не может отбросить украинские войска в Курской области, несмотря на отправку подкреплений на это направление. Об этом изданию Financial Times рассказали украинские военные, которые участвуют в операции.

В воскресенье Министерство обороны РФ опубликовало видео с истребителями и вертолетами, которые якобы наносят удары по колоннам украинской техники. Однако проверенные видео и фотографии показывают, что украинские войска продвинулись на 30 км вглубь России и контролируют узловой город Суджа вблизи границы.

"Мы идем глубже", - сказал Денис, украинский военный, который совершил три ротации на территорию России с начала операции. Украинские войска все еще имеют преимущество, несмотря на то, что Россия направила подкрепление, добавил он, когда над головой пролетел украинский истребитель.

Видео дня

Его подразделение, которое FT не называет по просьбе Дениса и его старших офицеров, более недели назад было переброшено в Сумскую область с востока Донецкой области для участия в наступлении.

Другой солдат, Константин, сказал, что ранний успех внезапной операции "действительно поднял нам настроение". "Мы уверены в победе Украины", - добавил он, прежде чем вернуться к бою.

Официальный представитель украинского Министерства обороны сказал FT, что детали операции не раскрываются, поскольку украинцы "сначала дождутся, как она будет развиваться".

"Конечная цель вторжения Украины - которая использует некоторые из своих лучших и самых элитных бригад - остается неясной. Но операция показала, что оборона границы России все еще слаба более чем через год после первого мини-вторжения Украины, и дала Киеву крайне необходимый моральный толчок", - отмечает FT.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, после начала операции ВСУ в Курской области РФ на Харьковском направлении интенсивность обстрелов снизилась. Оккупанты стали меньше применять артиллерию. Впрочем, по словам украинских военных, ситуация на Харьковском направлении остается сложной.

Также мы рассказывали, что Беларусь начала нагнетать ситуацию на границе, очевидно, по просьбе России пытаясь оттянуть украинские войска на фоне курской операции. Однако по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, пограничники пока не заметили прибытия белорусских войск к границе.

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