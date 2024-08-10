Режим КТО периодически вводят в разных регионах России.

В Брянской области Российской Федерации введен режим контртеррористической операции "в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины", сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.

В связи с "повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины" в Курской области введен режим КТО, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

Также режим КТО также введен в Белгородской области, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

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Режим КТО подразумевает усиление охраны общественного порядка, временное отселение граждан, ограничение движения транспорта, проверку документов и контроль телефонных переговоров граждан.

Его периодически вводят в разных регионах России. 22 мая 2023 года, его объявили в Белгородской области после того, как границу перешли бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" - вооруженных формирований, сражающихся на стороне Украины.

Также НАК объявил о введении режима "контртеррористической операции" на территории Москвы, а также Московской и Воронежской областей утром 24 июня. Это случилось вскоре после того, как Евгений Пригожин выступил против Министерства обороны и начал вооруженный мятеж против действующей власти.

Ситуация в Курской области

В Курской области РФ с 7 августа объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), заявил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, режим введен для "ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил", в приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка.

Россия перебрасывает в Курскую область силы с Харьковского направления, выяснил The Insider. Государственные росканалы распространили видео колонн российской техники со скрытыми опознавательными знаками. Как выяснило издание, под "блюром" находится перечеркнутый квадрат - тактический знак российских сил на севере Харьковской области. На кадрах в основном видны грузовики с личным составом, наподобие тех, что были уничтожены украинцами сегодня ночью возле Рыльска.

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