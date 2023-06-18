К такому решению в России пришли, исходя из того, что Украина использует меньше своего оружия и переходит на западные системы вооружений.

Прес-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина – Дмитрий Песков заявил, что Россия во многом выполнила одну из задач так называемой "специальной военной операции", а именно задачу "демилитаризации".

"Украина была сильно милитаризована на момент начала "СВО", и, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", – заявил он в интервью RT Arabic.

В то же время Песков отметил, что это привело к тому, что западные страны все больше "влезают" в "конфликт" и якобы становятся его стороной.

"Страны Запада, а именно Североатлантического альянса под руководством того же Вашингтона, все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта. Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой. И конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ", – добавил пресс-секретарь Путина.

Война РФ против Украины: последние заявления России

17 июня российский диктатор Владимир Путин провел пресс-конференции с лидерами африканских стран, которые накануне посещали Украину. Там он попытался оправдать похищение украинских детей. По словам президента РФ, их депортация – "абсолютно легальна", а в Кремле якобы не имеют ничего против "воссоединения вывезенных детей с их семьями".

В то же время замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выкатил тираду в адрес президента США Джо Байдена после его комментария о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси. Свой монолог, где не забыл упомянуть о "ядерной дубинке", Медведев решил завершить фразой: "Боже, храни королеву".

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