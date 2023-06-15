Он пригрозил ответить им по принципу "взаимности.

В России назвали "русофобской истерикой" решение властей Австралии о расторжении договора аренды участка для их посольства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет это учитывать в будущем, пишет ТАСС. "Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада, пытается быть отличником среди этих стран", - заявил рупор Кремля.

Он назвал происходящее очередным недружественным проявлением со стороны Австралии. "Будем это учитывать и в случае, если есть какие-то вопросы на повестке дня, которые нуждаются в принципе взаимности, тоже, соответственно, будем вести себя соответствующим образом", - добавил Песков.

Конфликт из-за участка под посольство РФ в Австралии

В августе власти столиции Австралии заявили о расторжении договора с РФ об аренде земельного участка неподалеку от здания парламента.

Россияне обратились в суд, тот признал решение австралийских властей "недействительным и не имеющим силы".

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что правительство Австралии приняло закон, который позволяет расторгнуть этот договор из соображений нацбезопасности.

Премьер Австралии Энтони Альбанезе сказал, что они не ожидают от страны, вторгнувшейся в Украину, рассуждений о международном праве.

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