Президент страны-агрессора заявил, что депортация украинских детей оккупантами является "абсолютно легальной".

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, депортация украинских детей оккупантами является "абсолютно легальной".

Такое заявление сделал президент страны-агрессора Владимир Путин на пресс-конференции с лидерами африканских стран, заявив при этом, что Кремль, якобы "не против воссоединения вывезенных детей с их семьями", сообщает РБК-Украина.

"По поводу детей. Дети - святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Вот что происходило. Никто не собирался никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детдомами. Абсолютно легально, поскольку руководители детдомов были их законными представителями. Мы никогда не были против, чтобы дети воссоединялись с их семьями. Если их родственники объявлялись. Никаких препятствий никогда не было и никогда не будет", - заявил президент страны-агрессора.

Депортация украинских детей

С начала российского вторжения оккупанты депортировали 19 453 украинских детей. Эта цифра, вероятно, больше, поскольку на территориях, которые сейчас оккупированы, до войны проживало около 700 тыс. детей. Судьба большинства из них неизвестна.

В конце мая стало известно, что незаконное "усыновление" похищенных украинских детей превратилось для россиян в источник легких денег. Как выяснили журналисты The Guardian, "приемные" семьи получают квартиры и деньги за похищенных в Украине детей.

17 июня 2023 года стало известно о том, что оккупанты собрались вывезти из Бердянска в Чувашию 300 украинских детей.

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