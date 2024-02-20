Война Путина в Украине всегда была направлена на то, чтобы укрепить его положение внутри РФ, пишет журнал.

Президент России Владимир Путин воюет не только с Украиной, но и со своим народом, пишет журнал The Economist.

Захват Авдеевки ценой жизней 13 000 российских военных и потери более 400 танков - признак железной решимости Путина продолжать свою войну. И, как отмечает издание, продвигается он и на внутреннем фронте, о чем свидетельствует смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Эти два фронта связаны: война Путина в Украине всегда была направлена на то, чтобы укрепить его положение внутри страны путем изменения условий за рубежом. The Economist указывает, что Путин боится не военной мощи НАТО, а принципов, которые были им созданы для защиты мира: демократия, свобода и верховенство права. Они представляли экзистенциальную угрозу для власти Путина.

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Внутри России противостояние этой угрозе ощущается прямыми нападениями Путина на свой собственный народ. И они выходят далеко за рамки борьбы с оппонентами: путинский режим теперь обращается даже против тех, кто ему дружен.

"Все это вызывает негодование. Общественные протесты жестоко подавляются, но недовольство выплескивается в разных формах и местах…. Большинство россиян никогда не просили войны, не жаждали украинской территории и хотят, чтобы их жизнь вернулась в нормальное русло. Ничто из этого не означает, что протестное движение нарастает, но данные опросов показывают, что поддержка войны постепенно ослабевает", - пишет The Economist.

К тому же эксперты утверждают, что сейчас перед Путиным стоит "неразрешимая трилемма": финансирование войны, поддержание уровня жизни и сдерживание инфляции. Отмечается, что ущерб, нанесенный российской экономике не может быть устранен без прекращения войны и отмены западных санкций.

"Однако Путин не может этого сделать, потому что его режим теперь может существовать только в состоянии войны. Для него безопаснее удвоить усилия, наложив большие репрессии на свой народ, чем остановиться, что вызовет неизбежные вопросы о цене и причинах войны. Он не первый правитель, оказавшийся в такой ситуации. Именно к такому выводу пришло немецкое командование весной 1918 года, приняв подход к победе по принципу "все или ничего" и готовясь к решающему наступлению", - говорится в публикации.

Также указывается, что разрыв между милитаризмом Путина и желанием людей вернуться к нормальной жизни будет только увеличиваться, однако диктатора это вряд ли остановит:

"Путин видит мир по-другому. По его мнению, высокая цена этой войны оправдывает масштаб его усилий. Путин живет среди древних русских князей и царей, измеряет свои усилия веками и видит в них историческую миссию не только по восстановлению утраченной империи, но и по свержению общественного порядка, возникшего после Второй мировой войны на Западе и распространившееся на восток после падения Берлинской стены. Он хочет победить само чувство индивидуальной воли, которое воплощал Навальный. И он не остановится".

Смерть Навального - актуальное

Как писал УНИАН, о смерти Алексея Навального стало известно 16 февраля.

20 февраля его мать обратилась к Путину с требованием распорядиться отдать ей тело сына:

"5-й день я не могу увидеть его, мне не выдают тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына".

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