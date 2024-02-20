Мера, вероятно, будет сосредоточена на использовании доходов от активов.

Убийство Алексея Навального и смерти украинских солдат, которым не хватает помощи, могут пристыдить Палату представителей парламента США и заставить ее принять законопроект о военной помощи. Но перед тем, как Конгресс вернется с двухнедельных каникул на следующей неделе, лидеры G7 будут иметь возможность обсудить дополнительные средства поддержки Украины.

В субботу, 24 февраля, во вторую годовщину вторжения РФ в Украину, лидеры крупных западных демократий проведут виртуальный саммит, который будет принимать Италия. В повестке дня будет вопрос о том, что делать с замороженными российскими активами на общую сумму около 260 миллиардов евро, пишет британский политический деятель; бывший министр иностранных дел Уильям Хейг в колонке для The Times.

"Если G7 нуждается в компромиссе, можно согласиться на поэтапную конфискацию. Невозможно установить цену бессмысленному разрушению мира в Европе, но 30 миллиардов долларов за каждый месяц продолжения агрессии – достаточно большая сумма, чтобы иметь значение для России и быть значимой для Украины. Смерть Навального и тех, кто защищал Авдеевку, должна посрамить всех нас. наказание за их убийство должно быть усилено", – пишет автор.

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По его словам, США, Великобритания, Канада и Япония уже давно поддерживают идею конфискации для помощи Украине. Но большая часть этих денег хранится в ЕС – около 191 миллиарда евро из них – в Euroclear, финансовом учреждении в Бельгии. Франция, Германия и Италия пока очень неохотно соглашаются на их арест.

Обе стороны имеют сильные и законные аргументы по этому вопросу. Любой механизм продажи активов и передачи их Украине будет сложным, и существует риск того, что недоброжелательный Конгресс США будет рассматривать это как замену прямой американской помощи в виде поставок оружия, говорится в публикации.

Отмечается, что лидеры G7, скорее всего, будут пытаться найти компромисс, который будет легкодоступным. Они, вероятно, сосредоточатся на использовании поступлений от активов – процентов от них и прибыли от активов, срок погашения которых приближается – для помощи Украине. Россия не имеет никаких юридических претензий на эти средства, поэтому на это легко согласиться.

Но это составит всего 5-6 миллиардов евро в год, что слишком мало, чтобы стать серьезной помощью Киеву или наложить четкое наказание на Москву.

"Что должны решить лидеры G7? Во-первых, они должны признать, хотя и неохотно в некоторых случаях, что в принципе российские активы могут быть арестованы. Два года непрерывной агрессии и убийств уже прошли. Они должны спросить себя, при каких обстоятельствах они когда-нибудь согласятся разморозить эти деньги и вернуть их обратно Путину... Мы уже прошли точку, когда эти активы никогда не будут возвращены. Их лучше было бы использовать в поддержку Украины и для ужесточения наказания для Путина", – говорится в публикации.

Указано, что существует юридический прецедент, когда в 1990 году были конфискованы иракские активы для выплаты компенсации Кувейту после его вторжения.

Активы центробанка РФ

США впервые в истории передали другой стране конфискованные российские активы, которые будут направлены на поддержку Украины. На Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тынис Саар объявили о переводе 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов.

Совет Европейского Союза в понедельник, 12 февраля, приняла решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных активов РФ на территории ЕС в пользу Украины.

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