Российский правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что за несколько часов до того, как появились сообщения о смерти оппозиционера Алексея Навального, колонию, где он содержался, посетили сотрудники ФСБ.

По данным правозащитников, во время их визта в колонии отключили часть камер видеонаблюдения, а некоторые даже демонтировали. О визите сотрудников ФСБ в колонию, где был оппозиционер, упомянули в отчете местного ФСИН.

Примечательно, что после смерти Навального президент РФ Владимир Путин повысил в звании замдиректора ФСИН Валерия Бояринева. Согласно указу главы Кремля, теперь он генерал-полковник.

"Надо понимать это как откровенную награду Путина за пытки. Бояринов лично курировал пытки Алексея Навального в тюрьме. Ограничение Алексея по счетам на покупку еды, как и все остальные пытки - личный приказ Бояринова по ФСИН", - прокомментировал ситуацию глава "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов.

Между тем, мать Навального потребовала от Путина выдать тело ее сына. "5-й день я не могу увидеть его, мне не выдают тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына", - обратилась Людмила Навальная.

Мать Алексея Навального записала видеообращение, стоя на фоне исправительной колонии №3, где умер политик.

Смерть Навального

16 февраля в колонии "Полярный волк" умер Алексей Навальный, считавшийся главным критиком Путина. Российские пропагандисты тут же сообщили, что у оппозиционера оторвался тромб.

Многие западные политики напрямую обвинили лично Путина в убийстве своего оппонента.