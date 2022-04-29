Кремлевские рупоры прибегли к символизму чисел и устроили истерику из-за поставок танков для Украины.

В эфире федерального канала РФ устроили истерику из-за инициативы немецкой компании по поставке Украине 88 танков Leopard.

Фрагмент программы появился в сети.

Один из "экспертов" пропагандистской программы увидел "очевидный символизм чисел".

"Немецкая корпорация заявила, что готова предоставить Украине 88 танков "Леопард": 50 старых и 38 новых. Что такое цифра 88? Сейчас начался скандал! 88 заповедей неонацизма. В основу положены 8 раздел, 88 слов из книги Майн Кампф Гитлера. То есть фактически Германия подтвердила, что она встала на рельсы неонацизма. Мы видим возрождение фашизма в рамках НАТО", - заявил пропагандист.

Топ-пропагандистка Путина Ольга Скабєєва увидела еще больше "символизма" и добавила, что первая партия танков должна была поступить 14 апреля.

Ранее замглавы Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев сравнил депутатов Бундестага с их нацистскими предшественниками за принятие решения о поставках тяжелого вооружения для Украины.

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