Соратник российского диктатора разъярен позитивным для Украины решением и назвал его "печальным".

Замглавы Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев сравнил депутатов Бундестага с их нацистскими предшественниками за принятие решения о поставках тяжелого вооружения для Украины.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в немецком парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печатно заканчивается " - написал Медведев.

Как сообщал УНИАН, немецкий Бундестаг одобрил 28 апреля предоставление Украине тяжелого вооружения. За это проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов, 100 были "против", семь "воздержались". Принятию решения предшествовали почти 70-минутные дебаты.

Колебания Германии в помощи Украине: главное

Немецкая компания Rheinmetall Landsysteme обратилась в федеральное правительство с запросом о разрешении на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

21 апреля стало известно, что по указанию Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, поданный Украиной Германии с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.

За отказ поставлять Украине тяжелое вооружение Олафу Шольцу может грозить отставка. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

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