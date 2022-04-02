Оккупант не верил, что вернется домой из плена в Украине, но это его ничему не научило.

Ничего российских военных жизнь не учит. Оккупант попал в плен, после чего его обменяли. И, как оказалось, наемник решил снова отправиться воевать против Украины.

Как отмечают в InformNapalm, после реабилитации и отпуска Андрей Кренделев вернется на службу.

Так, 26-летний военный из Саратовской области добровольно сдался в плен в Украине. После этого он записал обращение к русским, в котором призвал не идти войной против нашей страны. Но что-то пошло не так. Хоть военный и рассказывал о страшных зверствах, которые творят оккупанты на территории Украины, сам он собирается снова вернуться на службу.

Сам военный признается, что до конца не верил, что ему удастся вернуться в Россию. Говорит, его с повязкой на глазах привезли на место обмена и передали российской стороне. Конечно же, доподлинно неизвестно, отправят ли его снова воевать против Украины. Ведь есть высокая вероятность, что на этот раз он не просто сдастся в плен, но и технику военную сдаст, за что получит немалое вознаграждение.

Напомним, 1 апреля состоялся обмен пленными в Запорожской области. Освобождены 86 украинских героев, которых удерживали оккупанты.

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