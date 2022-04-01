Среди освобожденных - 15 женщин.

Сегодня, 1 апреля, состоялся обмен пленными в Запорожской области. Освобождены 86 украинских героев, которых удерживали оккупанты.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Как рассказал Тимошенко, из плена оккупантов были освобождены 86 украинских военнослужащих. Среди них - 15 женщин. Он также отметил, что освобожденные военные уже находятся в безопасном месте и теперь их жизни ничего не угрожает.

Деталей обмена Тимошенко пока что не раскрыл. Сколько пленных россиян Украина обменяла на наших военных - не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожской области оккупанты заставляют начинать обучение на русском языке. Такие требования россияне выдвинули сразу в трех украинских городах: в Энергодаре, Бердянске и Мелитополе.

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