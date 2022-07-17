Как отмечают аналитики, российским добровольцам необязательно иметь опыт несения военной службы, они будут проходить только 30-дневную подготовку перед отправкой в ​​Украину.

В России начали набирать добровольцев для участия в войне против Украины во всех 85 субъектах федерации. Из них будут сформированы отдельные батальоны.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW), в некоторых местах набор стартовал еще в июне и активизировался в июле.

Эксперты считают, что этот набор добровольцев наполнит "вторую армию мира" солдатами низкого качества, которым при этом придется платить большие деньги.

По их словам, добровольческие батальоны РФ будут состоять примерно из 400 человек возрастом от 18 до 60 лет. Они будут принадлежать к разным родам войск: мотострелковая, танковая и морская пехота, а также связь и тыловое обеспечение.

Как отмечают аналитики, российским добровольцам необязательно иметь опыт несения военной службы, они будут проходить только 30-дневную подготовку перед отправкой в ​​Украину.

"Если эти усилия по найму приблизятся к достижению своих целей, то, вероятно, будут дорогостоящими", – сообщают в ISW.

Кроме того минобороны РФ будет платить добровольцам зарплату, а их субъекты федерации обеспечат надбавки. Вероятно, что зарплата каждого наемника будет составлять примерно три тысячи долларов, уверяют в ISW.

Аналитики предполагают, что если в РФ наберут 85 батальонов по 400 человек в каждом (всего 34 000 добровольцев), это обойдется стране-агрессору примерно в $102 млн в месяц только в виде заработной платы.

"Учитывая, что 30-дневная подготовка добровольцев перед боем не даст боеспособных солдат, эта цена очень высока. Они получат статус ветерана и льготы, если будут служить в Украине, помимо зарплаты и премий. Это, вероятно, приведет к появлению "солдат" более низкого качества, чем обычные призывники в российской армии, по ценам, близким к профессиональным солдатам", – подчеркнули в ISW.

Эксперты резюмировали, что такие действия Москвы свидетельствуют о том, что Путин не может привлечь свой народ к добровольной борьбе без таких значительных материальных стимулов.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что оккупационные войска РФ сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава. Укрепить административный контроль над оккупированными территориями россиянам мешает движение сопротивления. Украинские партизаны удачно "охотятся" на коллаборантов и оккупантов.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, собирать желающих погибнуть за "вождя" в России становится все сложнее. Почти 40 тысяч оккупантов в Украине уже ликвидировали, и слухи об этом уже доползли до Сахалина. Руководство РФ решило, что для многомиллионной страны собрать пару десятков тысяч людей не станет проблемой. Но не сложилось.

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