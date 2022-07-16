Среди целей ВСУ - скопление военной техники, боеприпасов и материалов войск РФ и Черноморский флот.

В России сообщение украинского ГУР о том, что в случае передачи Украине ракет дальностью до 300 км к HIMARS ВСУ будут уничтожать базы оккупантов в Крыму, встретили с истерикой.

На соответствующее заявление представителя ГУР Скибицкого отреагировал военный пропагандист "Комсомольской правды", активно освещающий войну в Украине, Александр Коц.

"Киев не признает Крым нашим (российским - УНИАН). И США тоже. И в этом плане, надо полагать, у них полный консенсус", - подтвердил Коц.

Коц, цитируя Скибицкого, уточнил, военными целями украинской армии в Крыму будут скопления оккупантов на полуострове.

"Все это может стать целью РСЗО", - подытожил Коц.

Из этого пропагандист сделал выводы, что в таком случае военные действия "перенесутся на территорию России": "Я вот что-то не сомневаюсь, что Запад не остановится перед соблазном перенести боевые действия на нашу территорию".

Ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий ответил на вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма.

Скибицкий назвал оккупированный Россией полуостров "хабом перемещения" всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы Украины.

Среди целей ВСУ - скопление военной техники, боеприпасов и материалов войск РФ и Черноморский флот.

В настоящее время ВСУ используют ракеты к РСЗО HIMARS дальностью до 80 км.

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