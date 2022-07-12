Захватчики подразделениями отказываются воевать и требуют вернуть их домой.

Оккупационные войска РФ сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава. Укрепить административный контроль над оккупированными территориями россиянам мешает движение сопротивления. Украинские партизаны удачно "охотятся" на коллаборантов и оккупантов.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на пророссийский Telegram-канал "Москва зовет", который опубликовал изображение рекламного щита с информацией о 300 военнослужащих 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии РФ. Отмечалось, что все эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях в Украине.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщал, что 205-я отдельная мотострелковая бригада (базируется в Буденновске Ставропольского края) еще 3 марта была переброшена в Мариуполь и Запорожскую область.

"Рекламный щит подтверждает отчет украинского Генштаба о том, что в российских войсках участились случаи неповиновения и дезертирства", – отмечают в ISW.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются удержать позиции на южном направлении, наступательных действий не совершали.

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