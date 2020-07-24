Патрульные доставили животное в ветеринарную клинику, медики пытаются спасти ему жизнь.

В Одессе неизвестный расстрелял кота из пневматического оружия.

Как сообщили в пресс-службе управлении патрульной полиции в Одесской области, сегодня ночью в Киевском районе Одессы во время патрулирования инспекторы заметили посреди дороги кота. Как отмечается, по животному было видно, что оно травмировано и нуждается в помощи.

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Патрульные вместе с молодой женщиной, которая в это время проезжала мимо, доставили кота в ветеринарную клинику.

Медики установили, что у животного под кожей пули от пневматического оружия. Сейчас кот в тяжелом состоянии, находится в клинике. Ветеринары пытаются его спасти.

Правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

Как ранее сообщал УНИАН, в моторном отсеке киевской маршрутки застрял котенок, водитель на это не реагировал.

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