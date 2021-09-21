Преступление было совершено еще в июле.

В Одесской области объявлено подозрение местному жителю, который застрелил соседскую собаку.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе.

Установлено, что между владельцем собаки и злоумышленником были неприязненные отношения. Правонарушитель упрекал хозяина в том, что его пес якобы опасен для окружающих, при этом в полицию с жалобами на собаку местные жители не обращались.

Как отмечается, еще в июле 52-летний мужчина застрелил соседскую собаку из пневматической винтовки.

Читайте такжеПод Днепром девушка сожгла украинский флаг под хохот друзейСледователи квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Но подозрение злоумышленнику объявили только на днях.

За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, мужчине грозит ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области арестовали мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве соседского пса. Он привязал животное к скамейке и забил до смерти.

А в Кривом Роге собаку застрелили прямо возле дома зоозащитника. Злоумышленники также стреляли в щенка.

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Автор: Лариса Козовая