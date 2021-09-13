В Ривненской области будут судить местного жителя, который в августе открыл огонь по животным, сообщили в полиции.

В Ривненской области будут судить мужчину – 46-летнего жителя города Здолбунов, который стрелял в двух бездомных щенков. Одно из животных погибло.

Мужчина "отметился" 10 августа в Здолбунове – решил поквитаться с бездомной собакой, которая накануне якобы на него бросалась, сообщил отдел коммуникации полиции региона.

"Он хотел выстрелить в нее из пневматической винтовки, однако промахнулся и попал в голову щенка. После этого снова произвел несколько выстрелов и дважды попал в другого щенка", – сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что соседи сообщили об этом на спецлинию 102. Правоохранители на месте обнаружили погибшее щенка, а еще один лежал раненый неподалеку – его позже обследовали в ветклинике, где с помощью рентгена обнаружили пулю и оказали необходимую помощь.

Читайте также"Зара в луже крови": в Кривом Роге у дома зоозащитника стреляли в щенка и пса, одно животное погибло (фото)В сообщении сказано, что мужчина спрятал пневматическую винтовку, из которой стрелял, на окраине города под деревом. Оружие изъяли.

Ветеринары после вскрытия выяснили, что смерть животного наступила в результате травматического повреждения головного мозга, вызванного пулевым ранением.

Начато производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Жителю Здолбунова сообщили о подозрении.

В полиции добавили, что подозреваемый признался в содеянном и активно сотрудничал со следствием, и это "стало обстоятельством, смягчающим наказание".

Напомним, в октябре 2019-го в Черновцах Шевченковский районный суд назначил наказание местному жителю, который в январе того же года на глазах у детей застрелил соседскую собаку.

Суд решил, что мужчина заслуживает наказания в виде условного заключения сроком на год.

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк