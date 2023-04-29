Один из этих городов находится аж в 700 км от Украины.

Еще два российских региона решили отменить традиционный военный парад на 9 мая – Орловская и Псковская области.

Свои решения губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Псковской области Михаил Ведерников объяснили требованиями силовиков, которые опасаются диверсий во время массовых акций. В этой связи отменен не только сам военный парад, но также вечерний концерт и салюты на 9 Мая. Не будет там и первомайских демонстраций.

При этом псковский губернатор отметил, что в этом году "День Победы должен стать не массовым, а семейным праздником". Часть мероприятий, например, шествие "Бессмертного полка" он пообещал провести "в онлайн-формате".

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Следует отметить, что города Орел и Псков расположены достаточно далеко от украинской границы – около 190 и 700 км соответственно.

Отмены парадов в России

Ранее об отмене военного парада на 9 мая заявили власти Белгородской, Курской и Воронежской областей. Также парадов не будет во всех городах Краснодарского края, кроме Новороссийска. В Липецке власти решили отказаться от салюта на 9 Мая.

В Москве проведение парада состоится. Во всяком случае, это утверждает спикер Кремля Дмитрий Песков. Однако первомайской демонстрации в российской столице всё же не будет. Опасаются терактов.

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