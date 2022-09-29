Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россиянам, состоящим на воинском учете, нельзя выезжать за пределы страны.

Об этом в Telegram написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин сослался на федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", запрещающий выезд без разрешения военных комиссариатов.

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"Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", - написал он.

Ранее ряд российскиъ изданий сообщали, что мужчинам мобилизационного возраста после "референдумов" запретят выезжать из России. Для пересечения границы мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Согласно данным Минобороны Британии, Путин объявит о незаконной аннексии украинских территорий 30 сентября - во время обращения к парламенту. На этот же день московскими властями на Красной площади запланирован митинг в поддержку этой аннексии.

Мобилизация в России

Путин объявил частичную мобилизацию в России в ответ на успехи ВСУ под Харьковом, когда в течение нескольких недель защитники "вывели из строя" целую группировку врага на северо-востоке страны.

Предварительно Кремль планирует призвать до 300 тысяч человек. Но СМИ также обращают внимание на засекреченный пункт указа российского президента, согласно которому к войне могут привлечь до 1 миллиона человек.

По наблюдению СМИ и украинских властей, больше всего мобилизируют представителей коренных народов на оккупированных территориях и в российских глубинках.

Это также согласуется с отчетами Института изучения войны. Западные аналитики настаивают, что незаконная аннексия украинских территорий позволит Кремлю задействовать в войне против Украины украинских граждан - в рамках осеннего призыва РФ.

Вместе с тем, по подсчетам ФСБ, в первые дни объявленной мобилизации сотни тысяч российских мужчин покинули родину, выехав на территорию дружественных к России стран. Большие очереди беглецов наблюдаются, в том числе, на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.

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