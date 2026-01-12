Зимой туристы в Италии могут объехать на поезде все городки Чинкве-Терре всего за 15 евро

Этот живописный маршрут включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пешеходная тропа Чинкве-Терре (Cinque Terre), также известная как "Путь любви", считается одним из самых живописных пешеходных маршрутов Италии.

Однако если летом туда стекается огромное количество туристов, то зимой всем великолепием этого невероятного национального парка в Лигурии можна насладиться без толп и гораздо дешевле.

Чем привлекателен Чинкве-Терре

Национальный парк Чинкве-Терре охватывает пять небольших городков на скалистом побережье Генуэзского залива, соединенных сетью троп и дорог – Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре.

Внутри этих поселений запрещено автомобильное движение. Исключение – Монтероссо, где оно крайне ограничено.

С 1997 года культурный ландшафт Чинкве-Терре включен в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.

Через Чинкве-Терре на поезде

Самый популярный пешеходный маршрут между пятью городами Чинкве-Терре составляет около 16 километров. Это совсем немного для бывалых пешеходных туристов – преодолеть его можно примерно за 4,5 часа.

Однако это не учитывает изучение каждого городка на маршруте. А потому для тех, кто хочет познакомиться с ними поближе, через Чинкве-Терре курсирует поезд.

Как сообщается на сайте cinqueterre.eu.com, с 14 марта по 1 ноября 2026 года поезда Cinque Terre Express будут курсировать каждые 20 минут между всеми пятью деревушками Чинкве-Терре (Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола, Риомаджоре), также конечными станциями Леванто и Ла Специя. Средняя продолжительность поездки между двумя городами – 5 минут.

Стоимость проезда между любыми двумя станциями варьируется в зависимости от времени визита (низкий, средний или пиковый сезон) и составляет от 5 до 10 евро для взрослых (дети в возрасте от 4 до 11 лет получают скидку 50%). Туристы, путешествующие между деревнями после 19:30, платят 5 евро за поездку. Главное только не забывать компостировать билеты перед поездкой.

Тем туристам, которые хотели бы посетить несколько городков Чинкве-Терре за одну поездку, выгоднее приобрести Cinque Terre Card. Такой проездной включает неограниченное количество поездок на поездах Cinque Terre Express по линии "Ла Специя – Чинкве-Терре – Леванто" и также предоставляет доступ к платным пешеходным маршрутам между Монтероссо и Корнильей.

В зимний период, с 3 ноября 2025 года по 13 марта 2026 года, между пятью деревнями поезда курсируют один-два раза в час. В этот период стоимость одной поездки между двумя станциями составляет около 3 евро, а дневная карта Cinque Terre Train Card для взрослых стоит 14,80 евро. В межсезонье, все пешеходные маршруты, кроме Виа дель Аморе, бесплатны (но карта предоставляет бесплатный доступ и к нему).

Чинкве-Терре – что нового

Как ранее сообщал УНИАН, летом 2024 года пешеходная тропа Чинкве-Терре вновь открылась для туристов через 12 лет после жуткого оползня, в результате которого пострадали несколько человек.

Уже весной 2025 года, на фоне роста интереса путешественнников к этому маршруту, местне власти ввели ряд строгих ограничений для гостей. В частности, туристам запретили носить шлепки, а также обязали их заранее бронировать билеты, чтобы пройтись по Чинкве-Терре.

