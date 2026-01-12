Отмена отсрочки для студентов 25+: юрист объяснил, могут ли принять такой закон

Юрист считает, что парламент вряд ли примет эту инициативу в качестве закона.

Инициированный в парламенте законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для тех, кто учится после 25 лет, не противоречит Конституции, но маловероятно, что он будет принят народными депутатами. Об этом сказал военный юрист Тарас Боровский в эфире "КИЕВ24".

Он отметил, что такой законопроект имеет право на жизнь и юридически он будет абсолютно законным в случае принятия его Верховной Радой Украины.

"Этот законопроект не отменяет возможности поступить в учебное заведение после 25 лет. Он отменяет только отсрочку для тех, кто после 25 лет учится в учебном заведении. Поэтому он ни в коем случае не противоречит Конституции", - подчеркнул Боровский.

Видео дня

По его словам, в случае принятия такого закона смогут спокойно учиться в учебных заведениях невоеннообязанные, а также военнообязанные, так же как они сейчас работают на работе, однако в определенный момент времени их могут вызвать в ТЦК или на улице в процессе оповещения забрать в ТЦК и мобилизовать в Вооруженные силы или другие подразделения Сил обороны.

Боровский считает, что законопроект в парламенте Украины отправят на доработку, потому что он непопулярен среди большинства населения.

Военнообязанных студентов 25+ могут лишить права на отсрочку - что известно

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада планирует лишить права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, поступающих в высшие, предвысшие и профессиональные учебные заведения. Об этом заявил народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, в Комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки есть один из законопроектов, который не ограничивает право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. Отмечает, что законопроект готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. При этом добавил, что это достаточно радикально, но это нужно делать, если речь идет о безопасности Украины.

Бабак отметил, что до 2022 года в Украине в системе высшего, профессионального предвысшего образования в среднем обучались около 30 тысяч мужчин старше 25 лет. По состоянию на 1 сентября 2025 года их насчитывалось уже около 250 тысяч человек.

Он подчеркнул, что Государственная служба качества образования уже провела большое количество проверок, в результате которых было отчислено почти 50 тысяч человек, которые на самом деле не учились, а лишь формально прятались в этих учебных заведениях, чтобы избежать мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: